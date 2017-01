Maaike (13) zwom tegen Maarten van der Weijden voor kankeronderzoek

De 13-jarige Maaike 't Hart uit Maassluis zag zondag haar droom werkelijkheid worden. Ze daagde olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden uit om 10 kilometer tegen haar te zwemmen voor het goede doel. Hij ging de uitdaging aan en stond vanochtend in zwembad Dol-fijn.

Maaike had al heel lang de droom om een keer 10 kilometer tegen iemand te zwemmen. Nadat ze het boek van Van der Weijden had gelezen, wist ze wie haar tegenstander moest zijn. Het goede doel had ze daarmee ook bepaald, namelijk Fight Cancer.Van der Weijden kreeg vijftien jaar geleden te horen dat hij leukemie had. Hij overwon de ziekte en werd in 2008 olympisch kampioen 10 kilometer openwaterzwemmen.Onder het motto 'mijn droom, zijn afstand, ons gevecht' trok Maaike de stoute schoenen aan. "Ik heb hem een mailtje gestuurd en hij zei: ja heel erg leuk, 15 januari kan ik. Dus ik dacht: oke, prima, doen we", aldus Maaike.Hoewel ze de afstand niet helemaal heeft geoefend, had ze alle vertrouwen in haar eigen kunnen. "Ik heb één keer 10 kilometer gezwommen, maar dat was niet achter elkaar door. Maar anders doe ik het op wilskracht", zei Maaike voorafgaand aan de vierhonderd baantjes die ze moet afleggen.In het begin gingen Maaike en Van der Weijden nog gelijk op, maar na bijna 2,5 uur kwam de zwemkampioen dan toch echt eerder over de finish. Desondanks zwom hij nog 2 kilometer extra om Maaike te steunen. Zij was na 2 uur en 50 minuten klaar met de 10 kilometer.En die wilskracht bleek ze nodig te hebben. "Mijn bril zat op een gegeven moment niet echt lekker meer. Daarna werd ik moe en kreeg ik hoofdpijn. Maar het laatste stukje was geweldig."In totaal haalde Maaike 4.128,39 cent op voor kankeronderzoek. "Mijn doel was 3.000 toen ik hoorde dat er al 2.000 binnen was. Nu is het 4.000. Mijn dag kan niet meer stuk."