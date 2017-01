Jong Sparta gelijk ondanks goal Pogba

Jong Sparta heeft de thuiswedstrijd tegen TEC niet winnend afgesloten. De Rotterdammers kwamen tegen de laagvlieger uit Tiel niet verder dan een 2-2 gelijkspel. In de tweede divisie bezet Jong Sparta nu de elfde plaats van de ranglijst met 22 punten uit negentien gespeelde wedstrijden.

Al na een minuut spelen op Het Kasteel opende Mathias Pogba de score voor de thuisploeg. Na de snelle gelijkmaker van Gianluca Maria was het Ilias Alhaft die Jong Sparta na twintig minuten weer op voorsprong zette.



In de tweede helft kwam Roland Bergkamp in de ploeg. De spits maakte vorige week op het trainingskamp in Spanje na lang blessureleed al zijn rentree en zag dat Matthijs van Gessel zondag de eindstand bepaalde namens TEC.



Een minuut voor tijd was invaller Ugur Altintas nog dichtbij de winnende treffer voor Jong Sparta, maar uit een vrije trap raakte hij de lat.