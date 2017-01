Voskamp: 'Feyenoord maakt laatste stap door Jørgensen'

Johan Voskamp

Johan Voskamp is niet de enige die onder de indruk is van Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen. De voormalig speler van Sparta - tegenwoordig clubtopscorer van RKC Waalwijk - stelt dat Feyenoord dankzij Jørgensen de laatste stap naar de top van Nederland heeft gemaakt. "Vorig jaar was het met Kramer net-niet", zegt Voskamp in FC Rijnmond.

"De kracht van Jørgensen is dat hij ook veel assists geeft. Kramer is natuurlijk een prima spits en met name een goaltjesdief, maar hij is geen aanspeelpunt die als kapstok kan fungeren", vervolgt de aanvaller in de voetbaltalkshow. "Het aanvalsspel stokte daarom vaak bij Michiel en mede daardoor kon Feyenoord vorig jaar niet die laatste stap maken naar de top."



Dirk Kuyt

Feyenoord boekte zondag de vierde overwinning op rij door Roda JC in Kerkrade met 2-0 te verslaan. "Ze zijn heel stabiel en ervaren. Er staat een as met jongens die weten wat er gevraagd wordt in de top. Dirk Kuyt is daar een voorbeeld van. Aan het begin van het seizoen was er kritiek op hem, maar met dat soort jongens win je wel de oorlog. Het zit heel goed in elkaar."



"Het hoeft ook niet heel moeilijk te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de kans voor Jørgensen: een lange bal van Botteghin over veertig meter en een goede loopactie. Met dat gebrei kom je er niet altijd. Je moet ook diepgang hebben in je spel", aldus de 32-jarige Voskamp.