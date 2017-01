Enkelband voor mensen met alcoholverbod

Justitie begint maandag in het werkgebied van de Rotterdamse politie een proef met alcoholmeters. Mensen die van het Openbaar Ministerie of de rechter een alcoholverbod hebben gekregen, kunnen vrijwillig meedoen. Er is ruimte voor honderd deelnemers.

De alcoholmeter bepaalt met een soort modem in een enkelband of de drager alcohol in zijn bloed heeft. De meter reageert op zweet.Voordeel van het apparaatje is dat er dag en nacht, zeven dagen in de week gemeten kan worden. De metingen worden twee keer per dag doorgestuurd naar de reclassering.In Engeland en de Verenigde Staten zijn al goede resultaten geboekt. Respectievelijk 92% en 78% van de deelnemers heeft het programma daar alcoholvrij doorlopen.Volgens justitie speelt alcohol een rol in een kwart tot vijftig procent van de delicten. De alcoholmeter kan bij elk soort delict worden aangeboden, zoals huiselijk geweld, mishandeling, vernieling of diefstal.De proef gaat een jaar lang lopen in Rotterdam en in Oost-Nederland. Hoewel het alcoholverbod in de wet staat, komt de alcoholmeter daar nog niet in voor.