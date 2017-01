Palestijnse vlag op gevel Rotterdamse stadhuis

Het rood-wit-groen van de Palestijnse vlag op het stadhuis

De lokale partij NIDA iin Rotterdam heeft zondagavond de Palestijnse vlag op het stadhuis geprojecteerd. De partij reageerde daarmee op het vlagvertoon eerder deze week na een aanslag op vier Israëlische militairen. Linkse partijen, waaronder NIDA, zijn daar kritisch over.

In Rotterdam zijn de afgelopen maanden vaker vlaggen halfstok gehangen. Dat gebeurde na de aanslagen in Frankrijk, België, Turkije en Duitsland. Ook hing de regenboogvlag halfstok.



Locoburgemeester Joost Eerdmans besloot vorige week om de Israëlische vlag halfstok te hangen na een aanslag in Oost-Jeruzalem. Daarbij kwamen vier Israëlische militairen om het leven. De actie kwam Eerdmans op kritiek en op vragen van de linkse partijen te staan. Zij willen weten wat het vlagprotocol van het stadsbestuur is en of dat protocol gevolgd is.



Nourdin el Ouali van het in de islam gewortelde NIDA besloot zondag een stapje verder te gaan. Met een lichtshow projecteerde hij de Palestijnse vlag op het stadhuis aan de Coolsingel uit solidariteit met de Palestijnse slachtoffers van de Israëlische bezetting.



El Ouali noemt het 'bedenkelijk' dat ook soldaten die in bezet gebied omkomen op deze manier door de gemeente Rotterdam wordt herdacht. Hij spreekt van een vreselijke aanslag, maar Israël overtreedt volgens hem met de bezetting van de Palestijnse gebieden de regels van het internationale recht. En solidariteit gaat over recht en onrecht.



Op Facebook legde de NIDA-voorman het als volgt uit: "Internationale solidariteit moet berust zijn op internationaal recht. Als het stadsbestuur niet consequent en principieel is, dan beamen we gewoon zelf de Palestijnse vlag op het stadhuis uit solidariteit met zij die onder een bezetting leven en in verzet zijn."