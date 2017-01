Ongeluk op de Hoekseweg fataal voor Strijenaar

Het 59-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis

De chauffeur, die zondag door gladheid met zijn auto in de sloot belandde bij Strijen, is overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur op de Hoekseweg. Het slachtoffer kon niet zelfstandig uit de auto komen. Omstanders sprongen in het koude water om hem te redden.



Omdat zowel de bestuurder als de redders onderkoelingsverschijnselen kregen, kwamen meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter naar de Hoekseweg.



De 59-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden.