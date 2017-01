'Sommige gasten zijn echt van God los'

De vernielde ruit van de ambulance Foto: Politie IJsselmonde

Er is nog niemand opgepakt. De ambulancedienst heeft aangifte gedaan. Littooij hoopt dat de dader zichzelf aangeeft, "voordat de politie 'm achterover trekt." In de ambulance lag een persoon, die met spoed naar het ziekenhuis moest. Op het moment dat de rit zou beginnen, gooiden onbekenden een steen door de zijruit van de ambulance en grepen de privétas van de medewerker.De ambulance kon door de beroving niet verder. Er moest een nieuwe wagen komen, waardoor het vervoer van de patiënt zo'n tien minuten vertraging opliep.Directeur Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liet zondagavond op Twitter in klare taal zijn afkeuring blijken:Maandagochtend zei Littooij op Radio Rijnmond: "Je moet wel een heel zieke geest hebben, wil je dit doen."Er is nog niemand opgepakt. De ambulancedienst heeft aangifte gedaan. Littooij hoopt dat de dader zichzelf aangeeft, "voordat de politie 'm achterover trekt."