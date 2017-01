Feyenoord, Excelsior en Henk Dijkhuizen in Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond is er maandagmiddag aandacht voor Feyenoord. De koploper won zondag in de eerste competitiewedstrijd van 2017 met 2-0 in Kerkrade tegen Roda JC.

Daarnaast zie je een reportage over het vernieuwde Feyenoord Museum en een interview met oud-Spartaan Henk Dijkhuizen. Verder zijn we in Sportclub Rijnmond bij de spelers van Excelsior die gaan boxen en is er aandacht voor de zaalvoetballers van TPP. De ploeg van trainer Abdul Marbah verloor zaterdag met 6-5 van Watergras.



Sportclub Rijnmond wordt vandaag uitgezonden rond 17:28 uur en daarna ieder uur herhaald. Ook is de uitzending en de items terug te vinden op onze website.