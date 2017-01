Bertens in eerste ronde onderuit op Australian Open

Kiki Bertens is al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De tennisster uit Berkel en Rodenrijs verloor maandag in twee sets van de Amerikaanse Varvara Lepchenko. Het werd: 7-5 7-6 voor Lepchenko.

Bertens was in Melbourne als 19de geplaatst, maar kwam op belangrijke momenten te kort tegen Lepchenko, de nummer 88 van de wereld.



Bertens begon nog goed aan de partij op de eerste dag van het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze brak de Amerikaanse in de derde game. Een game later werd ze echter weer terug gebroken. Lepchenko plaatste op haar beurt een break in de achtste game maar liet het toen nog na om de set naar haar toe te trekken. Op 5-5 kreeg Bertens liefst vijf breakpunten maar verzuimde deze te benutten. Moegestreden door de twaalf minuten durende game leverde ze in de game daarna haar service en daarmee de eerste set in: 7-5.



Ook in de tweede set ging het gelijk op. De Nederlandse brak weer als eerste de service in de vijfde game. Deze keer kon ze de break wel bevestigen. Twee games later stond het toch weer gelijk. Lepchenko brak Bertens op love: 4-4. De set draaide uit op een tiebreak waarin de Amerikaanse aan twee wedstrijdpunten genoeg had om de tweede ronde te bereiken.



Vorig jaar strandde Bertens, die wordt getraind door Rotterdammer Raemon Sluiter, ook in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne.