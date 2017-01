'Ze hebben schijt aan iedereen'

Foto: Victor Posthuma FotoL Victor Posthuma

Spuugzat zijn ze het op basisschool De Blieken in Klaaswaal. Het pad naar de peuteringang van de school ligt bezaaid met hondendrollen. Een bordje, met daarop het vriendelijke verzoek om de shit op te ruimen, helpt niet.

De bordjes zijn gemaakt door leerlingen van De Blieken. Maar ze sorteren dus nog geen effect. Sterker nog, precies rondom het bordje is een complete kak(k)afonie van hondenuitwerpselen te vinden. "In zeven kleuren", zegt Arno Coenen.



Hij is een van de ouders van kinderen op de school. Volgens Coenen hebben de hondeneigenaren "schijt aan iedereen." De kunstenaar die het fraaie dak van de Rotterdamse Markthal maakte, is het helemaal zat. "Dit moet maar eens klaar zijn", zegt hij.



"BOA komt niet kijken"

Overweegt Coenen wellicht een kunstwerk te plaatsen bij het volgescheten perkje? "Dat nog niet .Maar we gaan morgen met een aantal ouders om te beginnen hier een hek plaatsen. Mag dat dan wel van de gemeente? "Opsporingsambtenaren komen toch niet kijken", zegt hij. "Het is een positieve actie. Iedereen is het ermee eens. De een komt met een hamer, de ander met een grondboor en een derde met paaltjes."



Volgens de kunstenaar is het opmerkelijk dat juist dit plekje bij de school steeds de klos is qua hondenpoep. "Over het algemeen zijn mensen in het dorp goed bezig met hun hond. In de rest van het dorp zie je het ook niet meer. Behalve hier dan."



Kinderen: Iedereen is erin getrapt

Wanneer de verslaggever vraagt aan de kinderen van de school "wie er weleens een in de poep heeft getrapt" steken de kinderen unaniem hun vinger op. "Toen ik door dat paadje ging, ben ik wel eens met mijn fiets door de hondenpoep gereden. Dat is heel vervelend", zegt een meisje met een vies gezicht.