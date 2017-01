172 bezwaren tegen eilandjes in het Grevelingenmeer

De aanleg van eilandjes in het Grevelingenmeer roept verzet uit verschillende hoeken op

Bij de gemeente Schouwen-Duiveland zijn 172 bezwaren binnengekomen tegen het project Brouwerseiland. Dat is het plan om in het Grevelingenmeer eilandjes te maken met daarop huizen, horeca, aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven.

Het verzet komt uit verschillende hoeken. Zo zijn surfers bang dat het plan hen letterlijk de wind uit de zeilen neemt en hekelt Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duivenland de gevolgde procedures.



De vogelwacht vindt bovendien dat met het project Brouwerseiland "op grove wijze nationale belangen" worden aangetast, en wijst onder meer op de natuur van de Grevelingen en het bijzondere landschap van zowel de Brouwersdam als de Grevelingen.



De natuurclub wil tot aan de Raad van State knokken om de plannen van tafel te krijgen. De raad is het hoogste orgaan om bezwaar te maken tegen beslissingen van de overheid.



De gemeente Schouwen-Duiveland neemt waarschijnlijk in april een beslissing over het project.