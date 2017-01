FIOD valt binnen bij Damen Shipyards in Gorinchem

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vrijdag een inval gedaan bij scheepsbouwer Damen Shipyards in Gorinchem. Het zou gaan om een onderzoek naar buitenlandse corruptie.

De grootste scheepsbouwer van Nederland zou steekpenningen hebben betaald. De FIOD heeft het bedrijfspand doorzocht en administratie in beslag genomen. Maandagochtend is het personeel ingelicht over de verdenkingen.Damen Shipyards wil niet op de beschuldiging van corruptie reageren.De FIOD-actie komt op een pikant moment. Vorige week donderdag werd topman Kommer Damen benoemd tot ereburger van de gemeente Gorinchem vanwege 'zijn grote verdiensten voor de stad en de zorg voor zijn werknemers in zijn bedrijf'. Een dag later was de inval van de FIOD.Kommer Damen staat op nummer 22 in de Quote 500. Hij heeft een geschat vermogen van 800 miljoen euro.Damen Shipyards is een wereldspeler. Het Gorcumse bedrijf is actief in 34 landen en heeft 9000 werknemers in dienst. Jaarlijks bouwt het bedrijf zo'n 180 schepen.