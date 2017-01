Nepmelding over steekpartij in Rotterdam-Schiebroek

Na valse melding rukten politiewagens, ambulances en een traumaheliopter uit naar Schiebroek. Voor nop.

Agenten en andere hulpverleners zijn zondag voor nop uitgerukt naar de Hamakerstraat in Rotterdam-Schiebroek. Een 20-jarige man had gemeld dat daar een steekpartij was geweest, met meerdere gewonden.

Maar toen de politie, drie ambulances en een traumahelikopter in de straat aankwamen, bleek er niets aan de hand.



De melding was gedaan door een man die al eerder vals alarm had geslagen. Hij is in zijn huis aangehouden.



De man verklaarde de consequenties van zijn nepmelding niet te hebben overzien en betuigde spijt. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.