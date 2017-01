Politiehelikopter ontdekt autokraker in Spijkenisser bosjes

Politiehelikopter

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in de wijk Rietvelden in Spijkenisse een 22-jarige Duitser gevonden in de bosjes. Hij en nog twee voortvluchtige verdachten zouden betrokken zijn bij een autoinbraak.

Iemand had rond 03.00 uur gezien hoe drie mannen op de Kouterstraat rond een auto liepen en plotseling wegrenden. Hij vertrouwde het niet en belde de politie.



Agenten zetten straten af in de Rietvelden en ook de politiehelikopter zocht mee. Een warmtecamera in de helikopter registreerde dat er iemand in de bosjes zat langs de J. de Baanlaan. Agenten vonden daar één van de de verdachten.



In de buurt lag een navigatiesysteem. Naar de andere verdachten wordt nog gezocht.