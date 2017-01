Darter Van Gerwen treft Taylor in Ahoy

Michael van Gerwen en Phil Taylor in Ahoy - Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Darter Michael van Gerwen gaat op 16 maart in Ahoy de strijd aan met Phil Taylor. De regerend wereldkampioen en de zestienvoudig kampioen treffen elkaar in Rotterdam tijdens de zevende speelronde van de Premier League Darts, de competitie waaraan tien topdarters meedoen.

Vorig jaar, in 2016, moesten beide darters het ook tegen elkaar opnemen in Rotterdam. Toen won Van Gerwen met 7-5 van speler uit Engeland. Ook twee andere Nederlanders komen op 16 maart in actie. Zo staat Raymond van Barneveld tegenover Gary Anderson en speelt Jelle Klaasen tegen James Wade uit Engeland.



De overige wedstrijden tijdens de zevende speelronde in Ahoy zijn Kim Huybrechts - Adrian Lewis en Peter Wright - Dave Chisnall.