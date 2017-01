Opnieuw drugs gevonden in luxe woontorens

Foto: politie Foto: politie

Bij invallen in woontorens in het Rotterdamse centrum en op Zuid heeft de politie vorige week drugs, geld en wapens in beslag genomen, zo heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Vorige week dinsdag zagen agenten een auto rijden, die bij het zien van de politie hard een parkeergarage inreed van een luxe appartementencomplex.



Op basis van de verklaringen van de inzittenden, een 43-jarige Rotterdammer en 33-jarige Hagenaar, deed de politie invallen in een appartement op Zuid. In de woning werden zes vuurwapens, kilo's hard- en softdrugs en versnijdingsmiddelen gevonden. De Rotterdammer zit nog vast.



Kop van Zuid

Later die dag zagen agenten in een parkeergarage van een woontoren op de Kop van Zuid weer een automobilist die zich verdacht gedroeg. In een rugtas van de twee inzittenden zat bijna 32.000 euro aan contant geld.



Verder onderzoek in meerdere woningen leverde nog eens 39.000 euro op, dure horloges en een geldtelmachine. De mannen uit Rotterdam hebben afstand van het geld gedaan en een boete van 7000 euro betaald voor witwassen.



De Veranda

Een dag later was het weer raak in een luxe woontoren. Een 41-jarige Rotterdammer werd opgepakt in een appartement in De Veranda voor drugshandel. Er werd bijna 26.000 euro en drugs in beslag genomen.



De laatste maanden waren er meer invallen in luxe woontorens in Rotterdam. Criminelen gebruiken de appartementen regelmatig als dekmantel voor drugspraktijken.