Ooit in Lloyd met Greg Trooper (1956 - 2017) in Live uit Lloyd

Greg Trooper

De Amerikaanse rootsmuzikant en singer-songwriter Greg Trooper overleed afgelopen zondag. De 61-jarige Amerikaan overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De dodelijke ziekte werd ontdekt kort nadat hij in Live uit Lloyd een fraaie sessie had gespeeld. Het was oktober 2013 en dinsdag 17 januari gaan we terug naar die dag... Een eerbetoon van Live uit Lloyd aan Greg Trooper (USA).

Greg Trooper verdient nauwelijks aanprijzing want hij heeft in de loop der jaren al heel wat fans om zich heen verzameld met zijn krachtige performance en vakkundig gecomponeerde liedjes die evenveel schatplichtig zijn aan Bob Dylan, Otis Redding als aan Hank Williams.



In 2012 deed hij een tourtje door Nederland waarvan veel zalen snel uitverkocht waren en ook zijn voorlaatste album Upside Down Town gooide hoge ogen bij de Americana-liefhebbers. 2013 was een bewogen jaar voor Greg Trooper, hij schreef een flinke schare nieuwe liedjes voor zijn 12e album Incident on Willow Street dat in oktober 2013 uitkwam, geproduceerd door zijn oude maatje Stewart Lerman (Elvis Costello, Sophie B Hawkins, Loudon Wainwright III). Omringd door een aantal van zijn favoriete muzikanten als snarenvirtuoos Larry Campbell (Levon Helm, Willie Nelson) drummer Kenneth Blevins (John Hiatt) en met gastbijdragen van Lucy Wainwright Roche en zoon Jack Trooper op drums maakte Greg weer een fraai en sfeervol album.



In Live uit Lloyd / Ooit in Lloyd hoor je twee albumtracks én drie songs live gespeeld en gezongen. Greg had te kampen met een verkoudheid en vond vijf songs wat te gortig. Maakt niet uit, een uur lang genieten van deze Amerikaanse meester.



Dinsdagavond een heruitzending op Radio Rijnmond.







