Europees kampioene geeft Excelsior boksles

Excelsior krijgt boksclinic

Om de sleur te doorbreken werkte Excelsior afgelopen woensdag een boksclinic af in de Rotterdamse boksschool Van 't Hof. De ploeg uit Kralingen heeft de langste voorbereiding van alle eredivisieclubs gedraaid en dus vond trainer Mitchell van der Gaag het nodig om even het gas eraf te halen.

De clinic werd gegeven door voormalig Europees kampioene Marichelle de Jong. Na een uitgebreide warming-up kregen de spelers hun handschoenen aan en hadden de meesten er veel plezier in.



"Het is moeilijker dan je zou denken, maar wel heel leuk. Het is even wat anders", vindt Anouar Hadouir. "Ik heb altijd wel een beetje gekickbokst en conditioneel is het heel goed voor je. Dus in dat opzicht vind ik het helemaal lekker", vult zijn ploeggenoot Jeffry Fortes aan.