Samenvatting TPP Rotterdam - GZV Watergras

TPP-Rotterdam

De zaalvoetballers van TPP-Rotterdam blijven voorlaatste in de eredivisie. Het thuisduel met GZV Watergras uit Gouda werd afgelopen zaterdag met 6-5 verloren. Bekijk hier de samenvatting.

De competitie is halverwege, maar voorlopig hoeft TPP niet te vrezen voor directe degradatie. FCK/De Hommel is hekkensluiter, en heeft acht punten minder dan de Rotterdammers.



Alleen de nummer laatst in de eredivisie degradeert direct. De twee ploegen die daarboven eindigen moeten nacompetitie gaan spelen.