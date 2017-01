Inbrekers sloegen veel minder toe rond feestdagen

Minister Van der Steur reikt de bokaal uit aan het districsteam. Foto: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nergens in Nederland is het aantal inbraken in december zo hard afgenomen als in het centrum van Rotterdam en Delfshaven. Er werd 25 keer ingebroken, 61 procent minder dan in december 2015. Het politiedistrict wint daarmee de Harm Alarm Bokaal.

Agenten van het district kregen de bokaal maandag overhandigd van minister Van der Steur. De prijs wordt toegekend op basis van de inbraakcijfers over december, een donkere maand die relatief populair is onder inbrekers.



Rijnmond Zuid-West

Vorig jaar ging de prijs ook al naar een politiedistrict in onze regio, namelijk Rijnmond Zuid-West. Dat district beslaat Voorne-Putten, Hoogvliet Ridderkerk en Barendrecht.



Een woordvoerder van de Rotterdamse politie denkt dat de sterke daling van het aantal inbraken het gevolg is van een betere samenwerking tussen politie, wijkbewoners en gemeenten.



Landelijk

In heel Nederland daalt het aantal inbraken al jaren. In 2013 waren er nog 90.000 inbraken. Vorig jaar was dat aantal met 40 procent afgenomen.