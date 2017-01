Henk Dijkhuizen: 'Ik voel me weer voetballer'

Na negen maanden blessureleed sloot Henk Dijkhuizen vorig week weer aan bij de groepstraining van Roda JC. Opmerkelijk, want de voormalig Spartaan zou dit seizoen elders spelen. Maar een zware knieblessure zette vorig jaar een streep door de plannen van de transfervrije Dijkhuizen.

Op 1 april 2016 ontving Henk Dijkhuizen geheel volgens afspraak zijn ontslagbrief van Roda JC. In onderling overleg met de club werd besloten dat de 24-jarige Hagenaar mocht vertrekken uit Limburg. Clubs uit de eredivisie en de Engelse Championship toonden concrete belangstelling, totdat Dijkhuizen exact een week later zwaar geblesseerd raakte. In het duel bij PEC Zwolle scheurde hij na 20 minuten zijn rechterkruisband. Een vervroegd einde van het seizoen voor hem en erger: geen transfer naar een mooie, nieuwe club.



"Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik was transfervrij en er liepen wat dingetjes. Leuke dingetjes in binnen- en buitenland en dan gebeurt dat. Dan weet je gewoon dat het klaar is'', aldus Dijkhuizen.



Treuren heeft Dijkhuizen niet lang gedaan. Hij nam een voorbeeld aan spelers die sterker terugkwamen na eenzelfde blessure en trainde hard voor zichzelf. En bovendien heeft hij het enorm naar z'n zin in Landgraaf, waar hij op exact 6,5 kilometer van het Parkstad Limburg stadion woont.



"Ik heb nu de mogelijkheid om weer mee te trainen bij Roda JC. Daar ben ik heel erg blij mee, want als je in je eentje fit moet gaan worden, is het toch anders. Nu mag je weer trainen met een groep en misschien ook nog wedstrijden meedoen met het tweede. Dan krijg je toch weer wedstrijdritme. Dan heb je weer het gevoel dat je voetballer ben'', besluit Dijkhuizen.