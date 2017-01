Feyenoord rekent af met slechte reeks op kunstgras

Feyenoord en kunstgras. De laatste jaren was het vaak geen gelukkig huwelijk. Veel meer dan de concurrenten Ajax en PSV laat Feyenoord punten liggen in uitduels op kunstgras. Al is dat dit seizoen anders.

Eljero Elia sprak na de wedstrijd tegen Roda JC uit waarom het moeizaam ging. En dat kwam volgens hem wederom door de grasmat in Limburg. "We spelen nooit op kunstgras, het is heel stroperig en de bal glijdt anders dan normaal. Daar moet je altijd aan wennen. Maar het gaat beter dan vorig seizoen, we hebben stappen gemaakt."Elia heeft gelijk, want in de laatste jaren, inclusief vorig seizoen, heeft Feyenoord vaak gemorst in de uitduels op kunstgras. Sinds het seizoen 2011/2012 won Feyenoord meer dan de helft van zijn wedstrijden op kunstgras. 25 gespeeld, 14 gewonnen, 3 keer gelijk en 8 keer verloren.Dat lijken redelijke statistieken, maar vergeleken met Ajax en PSV is de score toch mager. Ter vergelijking: Ajax verloor de laatste jaren slechts één duel op kunstgras en PSV won maar liefst 18 duels.Toch is de discussie over spelen op een kunstgras bijna een gepasseerd station. Al hoopt Dirk Kuyt nog altijd op een kentering: "Als je alle spelers vraagt of ze op echt gras willen spelen of op kunstgras, dan kiest iedereen voor echt gras. In een wedstrijd is het altijd anders dan tijdens een warming-up. Je moet er mee dealen, en dat hebben we tegen Roda JC in elk geval gedaan."