Nieuw Feyenoord Museum deze week open voor publiek

Feyenoord Museum

Supporters en anderen belangstellenden kunnen vanaf deze week terecht in het nieuwe museum van Feyenoord. Vrijdag werd het museum officieel geopend en vanaf woensdag kunnen ook mensen die deelnamen aan een rondleiding door het stadion de collectie bezichtigen.

In het nieuwe museum is minder ruimte dan op de vorige plek in het Maasgebouw. Daarom is er een scherpe keuze gemaakt en zijn uiteindelijk 200 attributen over gebleven. In de categorieën daden, hoofdpersonen, stadion, club en legioen worden historische objecten en foto's getoond. Ook is er een meterslange tijdslijn met alle memorabele momenten uit de geschiedenis van de club.