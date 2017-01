Rotterdam gaat plastic troep uit Nieuwe Maas filteren

Plasticinzameling. Foto: Mick Somers Plasticinzameling. Foto: Mick Somers Recycled park. Foto: Mick Somers

Wethouder Langenberg van Rotterdam heeft de eerste plastic winningsplatforms in gebruik genomen. Dat deed hij maandagmiddag officieel bij het platform naast de SS Rotterdam.

De Recycled Island stichting wil in totaal zes tot acht platforms aanleggen op strategische plekken in de Nieuwe Maas. De eerste drie zijn in december geïnstalleerd.



De platforms vangen continu plastic op dat in de rivier drijft. Initiatiefnemer Ramon Knoester is blij dat de plastic troep nu eindelijk uit de Nieuwe Maas kan worden gehaald:



"Het water is in veel Nederlandse steden het laagste punt, waardoor helaas afval zich verzamelt in onze rivieren. Als we in de stad en in de Rotterdamse haven zorgen dat we al het plastic opvangen, voorkomen we actief de groei van de plastic soep in onze zeeën en oceanen", aldus Knoester.



Het verzamelde plastic afval wil de organisatie hergebruiken om het zogeheten Recycled park aan te leggen. Het moet een drijvend kunststof park worden van 150 m2 groot in de Rijnhaven.