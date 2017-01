Zeven Minuten op TV Rijnmond over armoede

Wie eenmaal op straat belandt, worstelt niet alleen met armoede, maar ook met veel administratieve hindernissen om er weer uit te komen. Dat is de kern van het relaas van Eric Blom, ooit geslaagd persfotograaf, maar ondertussen dakloos.

Zijn dagen slijt hij vooral in de nacht- en dagopvang van het Leger des Heils in Rotterdam. "Ik ben blij dat dit er is, want ik zou niet weten waar ik anders zou moeten zijn", zegt hij maandag in 7 Minuten. "Maar vanaf hier kom je ook niet verder. Het schiet niet op."



Armoede

Nergens in Nederland is de armoede zo groot als in Rotterdam. Zo'n 17 procent van de Rotterdammers leeft volgens het CBS van een laag inkomen. Ook in de rest van de regio, bij voorbeeld in Spijkenisse en Schiedam is de armoede groot.



Het tv-achtergrondprogramma 7 Minuten schetst deze week hoe die armoede eruit ziet, in de vorm van drie portretten. In de laatste aflevering, donderdag, komen verantwoordelijk wethouder Maarten Struijvenberg en vertegenwoordigers van de Rotterdamse Sociale Alliantie aan het woord.



Bureaucratie

Blom worstelt vooral met de bureaucratie. Die verhindert hem, naar eigen zeggen, om weer een normaal bestaan op te bouwen. "De mensen van het stadhuis, die laten mij hier zitten, terwijl het helemaal niet nodig is. Het kan allemaal veel sneller."



Om voor gemeentelijke bijstand in aanmerking te komen, moeten daklozen zich inschrijven bij de dag- en nachtopvang. Pas dan komen ze, na verloop van tijd, in aanmerking voor bij voorbeeld een woning.



Volgens Blom duurt dat allemaal véél te lang. Hij is daarom veroordeeld tot langdurig verblijf bij het Leger des Heils. Van daaruit is het lastig om weer een nieuw bestaan op te bouwen. De bureaucratie hindert op die manier, volgens Blom, een effectieve terugkeer in de 'normale' maatschappij.



7 Minuten is het bijna dagelijkse achtergrondprogramma van TV Rijnmond, Het wordt maandag tot en met donderdag uitgezonden, net na het tv-nieuws.