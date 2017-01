El Ahmadi verliest met Marokko van DR Congo

Karim El Ahmadi

Karim El Ahmadi is met Marokko slecht begonnen aan de Afrika Cup. DR Congo was met 1-0 te sterk voor de ploeg van de Feyenoorder. De middenvelder stond in de basis bij Marokko en speelde ook het hele duel. Junior Kabananga maakte na 55 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

DR Congo eindigde het duel met een man minder, na de rode kaart van Joyce Lomalisa tien minuten voor het einde. Door de nederlaag staat Marokko onderaan in groep C met nul punten. Eerder op de dag speelden Ivoorkust en Togo met 0-0 gelijk.



Door de nederlaag wordt het een hels karwei voor Marokko om de poulefase te overleven. In Rotterdam zal de nederlaag van El Ahmadi met gejuich worden ontvangen. Mogelijk keert de middenvelder snel terug in de Kuip.