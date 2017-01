Gewonde man gevonden na melding schietpartij

Politie onderzoekt schietpartij Terentiusstraat (MediaTV)

De politie onderzoekt een mogelijke schietpartij maandagavond in Rotterdam-Lombardijen. Agenten kregen even na 23.00 uur een melding dat er was geschoten in een huis aan de Terentiusstraat.

In de portiekwoning vonden ze iemand met lichte verwondingen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld.



Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd in het huis aan de Terentiusstraat.