1900 mensen tekenen petitie tegen uitbreiding vliegveld

Rotterdam The Hague Airport (archieffoto)

De petitie tegen uitbreiding van Rotterdam The Haque Airport is de afgelopen weken door 1900 mensen getekend. Een handtekeningenactie van voorstanders van uitbreiding kreeg tot nu toe steun van bijna 1200 mensen.

In Rotterdam-Overschie kwamen maandagavond omwonenden van het vliegveld bij elkaar om te praten over de mogelijke uitbreiding. Volgens Hubert van Breemen van de actiegroep 'Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast" zijn er op dit moment ongeveer 37.000 mensen die last hebben van de vliegtuigen, maar dat zouden er met de uitbreiding meer dan 50.000 worden.



Geen uitbreiding

Hubert van Breemen: "Ik hoop dat onder andere om deze reden de plannen niet door gaan. Wij vinden dat de luchthaven het draagvlak in de regio te boven gaat en daar passen zeker geen uitbreidingsplannen bij."



De initiatiefnemer van de petitie van voorstanders was niet aanwezig op de informatieavond, maar volgens Van Breemen gaat het voornamelijk om gebruikers van het vliegveld die willen dat er gevlogen wordt vanuit Rotterdam.



Honderden vragen

Voor een onderzoek naar het draagvlak voor de uitbreiding hebben de omliggende gemeenten en de provincie een gezamenlijke verkenner ingehuurd, Joost Schrijnen: "Ik spreek heel veel verschillende mensen, heb heel veel brieven gekregen en er zijn honderden vragen gesteld. De komende weken gaan we kijken wat het kernpunt van ons advies zal zijn."



"Ik hoor zowel voor- als tegenstanders. Het is evident dat als je in de aanvliegroute woont dat je niet blij ben, dat is vanzelfsprekend. Maar het blijkt een hele brede kwestie te zijn. Hoe ga je om met klachten bijvoorbeeld? En hoe kan het economisch profijt van deze luchthaven omhoog?"



Nog veel stappen te zetten

De komende weken zal Schrijnen een advies formuleren. "Vervolgens moeten de gemeenteraden en provinciale staten met elkaar in beraad, die op hun beurt weer een advies moeten uitbrengen aan de staatssecretaris. Er zijn dus nog heel veel stappen te zetten."