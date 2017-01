Geen treinen naar Amsterdam door stroomstoring

Een omvangrijke stroomstoring in Amsterdam en Zaandam zorgt dinsdagochtend voor problemen voor treinreizigers. Het treinverkeer van en naar de hoofdstad rijdt niet.

De storing begon rond 04.30 uur in een hoogspanningsverdeelstation. Volgens netwerkbedrijf Liander zaten ruim 360.000 klanten zonder stroom.



Liander verwacht dat de elektriciteit rond 08.00 uur weer overal is aangesloten. Toch kan het even duren voor de treinen weer rijden.



In het getroffen gebied kunnen nog geen seinen en wissels worden bediend. Dat er geen treinverkeer mogelijk is van en naar station Amsterdam Centraal heeft ook consequenties voor de dienstregeling in de rest van het land, waarschuwen de spoorwegen.



De NS roept reizigers op om de reisinformatie in de gaten te houden.