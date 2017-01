Nog hele dag problemen treinverkeer

Treinreizigers naar Amsterdam, Schiphol en Utrecht moeten nog de hele dag rekening houden met problemen op het spoor. Het kost volgens de NS veel tijd om de treinen weer te laten rijden na de grote stroomstoring van dinsdagochtend vroeg.

De stroomstoring in Amsterdam en Zaandam begon rond 04.30 uur in een hoogspanningsverdeelstation. Volgens netwerkbedrijf Liander zaten ruim 360.000 klanten zonder stroom.



De elektriciteit in Amsterdam was tegen 08.30 weer hersteld. Zaandam zit rond 10.30 uur nog wel zonder stroom.



In het getroffen gebied konden lange tijd geen seinen en wissels worden bediend. Rond 10.30 uur kan dat met mate en rijden de treinen op Amsterdam CS weer mondjesmaat.



De NS raadt reizigers naar Amsterdam, Schiphol en Utrecht aan om hun reis voorlopig uit te stellen. Wie wel de trein wil nemen, krijgt het advies informatie over de dienstregeling goed in de gaten te houden.



Bomalarm

Het treinverkeer rond Utrecht werd dinsdagochtend ook nog deels stilgelegd na de vondst van een tas. De politie sloot vier sporen af. Na onderzoek van de tas werden die rond 10.30 uur weer vrijgegeven.