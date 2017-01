Ontslagen door IHC: 'Drieëntwintig jaar, pats boem. Dag dromen!'

ihc IHC-Merwede-Krimpen-poort IHC-Merwede-Krimpen

Drieëntwintig jaar, zevenentwintig en zelfs zevendertig dienstjaren. Medewerkers van IHC hebben dinsdag te horen gekregen wie van de 300 tot 350 medewerkers ontslagen wordt.

De ontslagronde in het kader van een grote reorganisatie komt niet als een verrassing. Ze werd vorig jaar al aangekondigd. De ontslagen vallen op diverse IHC-vestigingen, maar Krimpen aan den IJssel, Kinderdijk en Alphen aan den Rijn worden volgens de vakbonden zwaar getroffen.



In Krimpen verdwijnen 90 banen. De teleurstelling is groot. "Deze locatie had nog lang niet dicht gehoeven. We hebben orders gekregen voor de bouw van nieuwe schepen, dus dat geeft een dubbel gevoel", vertelt een IHC-medewerker. "Je wordt afgewimpeld. Alsjeblieft, hier heb je een enveloppe. Drieëntwintig jaar, pats boem. Dag dromen!



IHC heeft nieuwe orders binnengehaald ter waarde van 350 miljoen euro, onder meer voor de productie van de grootste sleephopperzuiger die het bedrijf ooit heeft gemaakt.



Toch moeten er mensen uit. Vermoed wordt dat de vaste medewerkers worden vervangen door goedkopere inleenkrachten uit Oost-Europa. "Ze willen dat alles weggaat en pakken gewoon andere mensen. Met 37 dienstjaren ben je te duur. Met mijn leeftijd van 54 wordt het voor mij moeilijk."