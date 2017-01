Brandje in bejaardencentrum Pernis

Brand in het Havenlicht in Pernis

Op een onbewoonde kamer in bejaardencentrum het Havenlicht in Pernis heeft dinsdagmorgen korte tijd brand gewoed. Bij de brand was vooral sprake van rook. Niemand raakte gewond.

Het is onbekend hoe de brand in het pand aan de Velsenaerstraat kon ontstaan. Mogelijk heeft het met de elektra te maken, laat de locatieleider weten.



De omliggende kamers werden tijdens de brand ontruimd. De 25 bewoners werden elders in het centrum opgevangen.



Het Havenlicht wordt binnenkort verbouwd. De bewoners verkassen deze week zolang naar de locatie Sonneburgh aan de Groene Kruisweg in Rotterdam.