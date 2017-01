'Volkert, hou eens je kop en werk aan jezelf'

Leefbaar partijleider Eerdmans

Joost Eerdmans is vijftien jaar na de moord op Pim Fortuyn wel klaar met Volkert van der G. De partijleider van Leefbaar Rotterdam hoopt dat de rechter de voorlopige vrijlating van de moordenaar van Pim Fortuyn terugdraait.

Van der G. kwam in 2014 voorwaardelijk vrij, nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Hij kreeg onder meer een contactverbod met de nabestaanden, een mediaverbod en een meldplicht bij de reclassering.



Volgens justitie heeft hij sindsdien enkele van zijn voorwaarden geschonden. Welke dat zijn, is niet bekend gemaakt. Eerdmans vermoedt dat Van der G. onvoldoende meewerkt aan het toezicht door de reclassering. "Hij komt, zegt hallo en aju en dan is hij weer vertrokken."



Toon berouw

De houding van Van der G. irriteert Eerdmans mateloos. "Ik denk dan: je hebt niet voor niets die zes jaar vrij gekregen. Doe er wat mee. Ga jezelf verbeteren, toon berouw, ga aan de slag."



"Nee, wat hij doet is alles aan zijn laars lappen, frustreren, vertragen en mensen sarren. Die hele vent denkt alleen maar aan Volkert van der G. En dat is heel erg triest als je zo'n vreselijke daad hebt begaan. Dat vind ik richting de nabestaanden onverteerbaar."



Justitie eist dinsdagmiddag dat Van der G. een jaar van de resterende zes jaar straf uitzit. Eerdmans vindt het jammer dat de officier van justitie niet gaat voor de volledige openstaande straf. Maar ook als Van der G. maar een jaar terug de cel in zou moeten is dat al mooi, want dat is "een klap in het gezicht" van Van der G.



Gezuig

"We zijn wel een beetje klaar met deze Volkert. Hou eens je kop en ga eens gewoon werken aan jezelf, toon eens normaal respect voor nabestaanden en hou eens op met dat gezuig aan de randen van de regels om jezelf ergens uit te krijgen. Ik heb daar helemaal geen respect voor."



Waarom?

Mocht Eerdmans ooit nog eens tegen Van der G. aanlopen op straat, dan is er nog wel één ding dat hij wil weten van de moordenaar van Pim Fortuyn: "Dat hij zou vertellen waarom hij het gedaan heeft. Ik zou er zelfs wel eens met hem over in discussie willen. Ik denk dat hij zich totaal vergist heeft."