Vijfheerenlanden wil overleg met buren over vertrek naar Utrecht

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden blijft onlosmakelijk verbonden met de Alblasserwaard, ondanks dat de fusiegemeente onderdeel wordt van de provincie Utrecht. Dat beloven de burgemeesters van Leerdam, Zederik en Vianen.

De burgemeesters hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraden van Gorinchem, Molenwaard en Giessenlanden. In die gemeenten heerst onvrede met de keuze van Vijfheerenlanden voor Utrecht.



De burgemeesters leggen uit dat Utrecht voordeliger is voor de nieuwe gemeente dan Zuid-Holland. Zo zijn Leerdam, Vianen en Zederik meer op Utrecht betrokken dan op Zuid-Holland. Ook zijn de lasten er lager.



De burgemeesters erkennen dat de relaties met de omliggende gemeenten anders komen te liggen als Leerdam en Zederik niet langer bij Zuid-Holland horen. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt op het gebied van wonen, verkeer, politieinzet en werk.



"Vanuit de gemeenten die samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zullen gaan vormen, willen we een uitgestoken hand aanreiken. Niet als bestuurlijk spel, maar vanwege de knikkers."



De burgemeesters hopen op een 'open en constructief' overleg met de buurgemeenten om de vragen te beantwoorden en de onrust weg te nemen.