Capelse basisschool leert met LEGO

Taal, rekenen, of zelfs geschiedenislessen met LEGO. Op de Openbare Basisschool West in Capelle aan den IJssel zitten leerlingen niet alleen met hun neus in de boeken, maar krijgen ze ook les in een speciaal LEGO-lokaal.

De LEGO Education Innovation Studio, zoals de LEGO-klas officieel heet, is groter dan een normaal lokaal en is ingericht met grote tafels en LEGO-kasten. De docent achter dit idee is Johan Hof, die les geeft aan groep 7.



"Eigenlijk hebben we LEGO uitgedaagd, want er wordt altijd gezegd dat je alles kan doen met LEGO. Als zij denken dat er onderwijs mee gegeven kan worden, laat dat dan maar zien. En ze hebben gelijk", zegt Hof.



Niet alleen taal en rekenen, maar ook andere vakken kunnen geleerd worden met de beroemde speelgoedsteentjes. Hof: "Leerlingen bouwen bijvoorbeeld een geschiedenisverhaal in de klas, die bestaat uit verschillende scènes."



Resultaten

Maar hoe zijn de resultaten van dit lego-onderwijs? "Ik ga niet zeggen dat het opeens tot hoge CITO-scores leidt, maar leerlingen zijn op een hele andere manier bezig. Je kan kinderen dus ook op een andere manier bedienen dan alleen met een boek voor je neus."



Het is niet zo dat de jongens het leuker vinden dan de meisjes in de klas. "Alle kinderen vinden het leuk. Ik zie geen verschil tussen jongens en meisjes."



Koning en koningin

De basisschool in Capelle aan den IJssel is de enige openbare basisschool met een LEGO-klas. Het idee is zo bijzonder, dat Hof en zo'n veertig andere mensen uit het onderwijs dinsdag zijn uitgenodigd voor een nieuwjaarsontvangst met de koning en koningin in het Paleis op de Dam.



"Het is heel bijzonder voor onze school dat wij zijn uitgenodigd. Naast een LEGO-studio hebben we ook een klas voor de toekomst, een wetenschap- en technieklokaal, dus we zijn ook een hele bijzondere school", besluit Hof.