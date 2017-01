Eerste artiesten North Sea Jazz bekend

De organisatie van het Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival heeft dinsdag de eerste namen bekendgemaakt voor de editie 2017. Onder de artiesten die hun komst hebben bevestigd zijn Jamiroquai, Norah Jones, Avishai Cohen Quartet, Tiggs da Author en Lee Ritenour Group & Dave Grusin.

Naast de eerder genoemde artiesten hebben onder anderen Jamie Lidell and The Royal Pharaohs, Steve Winwood, St. Paul & The Broken Bones, George Benson, Mavis Staples, Laura Mvula en Herbie Hancock al laten weten dat ze begin juli naar Rotterdam komen.Meer namen worden in de komende maanden bekendgemaakt , laat de organisatie weten.De 42ste editie van het North Sea Jazzfestival is op 7, 8 en 9 juli in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop van losse dagkaarten start op 1 februari.