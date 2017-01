Ed Janssen fluit Feyenoord - Willem II

Scheidsrechter Ed Janssen - Foto: Koen Suyk (ANP)

Ed Janssen is zaterdagavond de scheidsrechter bij de competitiewedstrijd Feyenoord - Willem II in de Kuip. Janssen floot dit seizoen nog niet eerder een duel van de Rotterdamse koploper.

Bij het duel tussen AZ en Sparta in Alkmaar is Dennis Higler de leidsman. Een dag later, op zondag, fluit scheidsrechter Kevin Blom de wedstrijd Excelsior - Go Ahead Eagles op Woudestein.



In de Jupiler League speelt FC Dordrecht vrijdagavond een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Deze wedstrijd staat onder leiding van Ingmar Oostrom.



Beker

De wedstrijd Vitesse - Feyenoord in de kwartfinale van de het KNVB-bekertoernooi staat volgende week donderdagavond onder leiding van de Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie. Bij het andere kwarfinaleduel tussen FC Volendam en Sparta is volgende week dinsdag Jochem Kamphuis de arbiter.