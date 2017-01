Minipaard Charly maakt zijn opwachting in Ahoy

Minipaard Charly. Foto: Ahoy Foto: Ahoy

Het minipaardje Charly komt in april naar Rotterdam. Het dier van 63,5 centimeter hoog is het kleinste paard ter wereld en staat sinds 2012 in het Guinness Book of World Records.





Hoewel Charly met zijn grootte van een Berner Sennen hond er schattig uitziet, is hij volgens Messina het moeilijkste paard dat hij ooit getraind heeft. "Het heeft me jaren van intensieve training gekost voor hij mee kon doen", zegt de Italiaan.



Ondanks zijn miniatuurformaat beheerst hij nu wel moeilijke dressuuroefeningen: "Zodra Charly de piste betreedt hoor je overal ohh’s en ahh’s en is hij de ster van de show", zegt Messina.



Apassionata is op 8 en 9 april te zien in Rotterdam Ahoy.





