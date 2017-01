Dennis de Nooijer weg bij Telstar

Dennis de Nooijer is per direct opgestapt als assistent-trainer van SC Telstar. De oud-speler van Sparta en FC Dordrecht heeft dinsdagochtend zijn contract ingeleverd.

De 47-jarige broer van FC Dordrecht-trainer Gèrard de Nooijer was sinds het begin van dit seizoen pas assistent van trainer Michel Vonk. De Nooijer meldt op de website van Telstar: ''De afgelopen tijd heb ik nagedacht over dit besluit. De conclusie is dat het assistentschap mij op dit moment niet past. Ik heb met alle plezier bij de club gewerkt'', aldus de assistent-trainer.



De Nooijer was in zijn carrière eerder actief als jeugdtrainer bij FC Dordrecht en FC Twente.