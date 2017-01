Swansea haalt Emnes terug

Marvin Emnes in het shirt van Middlesbrough

Marvin Emnes keert terug bij zijn club Swansea City. De Engelse club heeft de voormalig speler van Sparta, die dit seizoen was uitgeleend aan Blackburn Rovers, teruggehaald.

De 28-jarige Rotterdamse aanvaller speelt sinds 2014 voor Swansea in de Premier League, maar dit seizoen komt Emnes uit in de Engelse Championship. Bij Blackburn kwam Emnes dit seizoen 19 keer in actie. Daarin scoorde hij drie keer. Swansea is de huidige hekkensluiter in de Engelse competitie. Zaterdag verloor de ploeg nog met 4-0 van Arsenal.



Bij Swansea wordt Emnes onder meer teamgenoot van oud-Feyenoorder Leroy Fer, Luciano Narsingh, Mike van der Hoorn en Kenji Gorré.