LIVEBLOG - Volkert van der G. nog niet bij rechtszaak

Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, is dinsdag niet aanwezig bij de rechtszaak die justitie tegen hem heeft aangespannen. Het OM wil hem laten opsluiten omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating niet zou zijn nagekomen.

Als de rechter het met justitie eens is, dan moet Van der G. een jaar terug de cel in. Van der G. werd tot 18 jaar cel veroordeeld. Hij kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen twee derde van zijn straf erop zitten.Aan zijn vrijlating waren voorwaarden verbonden zoals een contactverbod met de nabestaanden, een mediaverbod en een meldplicht bij de reclassering. Verslaggever Paul Verspeek volgt de rechtszaak.