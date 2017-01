Rechtszaak Volkert van der Graaf uitgesteld

De rechtszaak tegen Volkert van der Graaf is dinsdag niet doorgegaan. De moordenaar van Pim Fortuyn kon er niet bij zijn vanwege de grote treinstoring rond Amsterdam.

De rechter wilde zonder Van der Graaf beginnen, maar zijn advocaat mocht niet namens hem het woord doen. Daarop besloot de rechter de zaak uit te stellen.Het OM wil Van der Graaf laten opsluiten omdat hij de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating niet zou zijn nagekomen. Als de rechter het met justitie eens is, dan moet Van der Graaf een jaar terug de cel in.Hij werd in 2003 tot 18 jaar cel veroordeeld en kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen tweederde van zijn straf erop zitten.