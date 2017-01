Politie onderzoekt schietpartij Vuurplaat Rotterdam

Foto: archief

De politie heeft drie mannen aangehouden na een melding van een schietpartij aan de Vuurplaat in Rotterdam. Onduidelijk is of er daadwerkelijk geschoten is.

De melding kwam zondagavond binnen rond 19.00 uur. Er zou zijn geschoten vanuit een auto in de omgeving van de Vuurplaat. Agenten die op onderzoek uitgingen, zetten op de Groene Hilledijk de vermoedelijke auto langs de kant.



Bij doorzoeking van de auto werden een vuurwapen en een alarmpistool gevonden. De drie inzittenden werden daarop aangehouden. Het gaat om twee Rotterdammers van 21 en 19 jaar en een Schiedammer van 21.