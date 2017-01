Jongetje van zes jaar oud in brand

Foto: archief

Een jongetje van 6 jaar oud uit Gorinchem is dinsdagmorgen zwaargewond geraakt nadat hij in brand had gestaan. Volgens de politie is er waarschijnlijk sprake van een ongeluk.

Het jongetje zat 's ochtends vroeg alleen televisie te kijken in de woonkamer aan de Hugo de Grootstraat. Zijn moeder lag nog te slapen. Door onbekende oorzaak stond het kind plots op meerdere plekken van zijn bovenlichaam in brand.



De moeder werd wakker van zijn geschreeuw en zette hem direct onder de douche om te koelen. Het jongetje is met zware brandwonden overgebracht naar het Maasstad Ziekenhuis.



De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk. De zaak wordt onderzocht.