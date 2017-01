Flitspaal Maastunnel staat in top 3

De flitspaal bij de Maastunnel

De snelheidscontrole bij de Maastunnel in Rotterdam staat in de top 3 van palen die voor de meeste bekeuringen hebben gezorgd. De camera aan de noordzijde van de tunnel legde vorig jaar meer dan 54.000 snelheidsduivels vast.

Ook de flitspalen langs de N3 bij de Papendrechtse brug brengen veel geld op. De palen flitsten 41.000 keer.



In heel Nederland zijn vorig jaar 9,5 miljoen automobilisten op de bon gegaan voor te hard rijden of rijden door rood. Dat zijn er anderhalf miljoen meer dan het jaar ervoor. Justitie heeft geen verklaring voor de stijging.



Alle flitspalen in Nederland werken inmiddels digitaal. Vroeger waren de palen af en toe buiten gebruik omdat de fotorolletjes vol waren.