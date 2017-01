Bedrijf uit Spijkenisse test stil alternatief voor windmolen

De windtrechter

Als eerste in Europa heeft Spijkenisse een windtrechter. Het lijkt op een gigantische vuvuzela, een Afrikaanse toeter. Met het gevaarte kan energie worden opgewekt. De windtrechter van 21 meter lang en 6 meter hoog is op het dak van windenergie- innovator PowerNed geïnstalleerd.

Het is de bedoeling dat de windtrechter een aantrekkelijk alternatief wordt voor de windmolen.



Geruisloze vervanger windmolen

PowerNed onderzoekt of de windtrechter goed genoeg is om windenergie op te wekken. De versmalling in de buis zorgt ervoor dat de wind een versnelling krijgt. Door een generator op de windtrechter aan te sluiten hoopt PowerNed dat het de windmolen in de toekomst uit de markt kan prijzen.



Windmolens hebben namelijk een slagschaduw en maken meer geluid dan de windtrechter. Op dit moment is er in verschillende gemeenten veel verzet tegen de komst van windmolenparken en daar hoopt PowerNed van te profiteren.



'Veel gemeentes geïnteresseerd'

"Er is al veel interesse van meerdere gemeentes", aldus projectleider Michael Dubbelaar van PowerNed. Bij die gemeentes zit ook Goeree Overflakkee, waar in de planning een tweede, nog grotere testmodel van de windtrechter zal komen.



Over een half jaar moet de eerste testfase afgerond zijn.