De Wijs: 'Hopelijk dat ik zondag kan starten'

Jordy de Wijs

Jordy de Wijs hoopt dat hij zondag in de belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor het eerst minuten kan gaan maken voor zijn nieuwe club Excelsior. ''Ik hoop deze week richting die wedstrijd te gaan trainen en hopelijk te gaan starten'', aldus de 22-jarige aanwinst van de Kralingers.

Jordy de Wijs komt op huurbasis over van PSV. De club uit Eindhoven won zaterdag nog met 2-0 van de nieuwe club van de verdediger. Na afloop van die wedstrijd werd de overstap definitief naar buiten gebracht. ''Je wist natuurlijk van tevoren dat ze het over die wedstrijd heen zouden trekken en dan is het wel leuk om je nieuwe ploeg zo aan het werk te zien'', vertelt De Wijs.



De Wijs kwam dit seizoen bij PSV bijna niet in actie in de eredivisie. Hij speelde een niveau lager in de eerste divisie bij Jong PSV. Met een overstap naar Woudestein hoopt De Wijs wel minuten te maken op het hoogste niveau in Nederland. ''Die kans is bij Excelsior groter dan bij PSV'', vertelt de speler die dit seizoen met PSV wel een helft meespeelde in de Champions League tegen Atletico Madrid. ''Dat is alleen maar mooi. Ik denk dat veel jongens een hoop ervaring hebben alleen geen Champions League'', aldus De Wijs tegenover RTV Rijnmond.



De Wijs is de kleinzoon van voormalig Excelsior-trainer Hans van der Pluijm. Het is voor de eerste keer dat de verdediger in zijn voetbalcarrière op huurbasis uitkomt voor een andere club. ''In het begin waren er wat twijfels, want het was voor mij de eerste keer en ook gek om een ander shirt te dragen dan die van PSV'', aldus De Wijs.