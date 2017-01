Veel nieuwbouw in Rotterdam

Hier komt de nieuwbouw De plannen

In Rotterdam worden de komende maanden een groot aantal nieuwe woningen gebouwd. De eerste plannen gaan over honderden woningen op het terrein tussen de Laan op Zuid en de Afrikaanderwijk.

Al lang is er de wens om de Kop van Zuid en de naastgelegen Afrikaanderwijk meer in elkaar te laten overlopen. Nu zijn het nog twee verschillende wijken. De gemeente Rotterdam wil zo het gebied sterker te maken.



Eerder zijn er al twee kleine bouwprojecten geweest en is de Paul Krugerstraat doorgetrokken. Met de geplande nieuwbouw sluit de bebouwing voortaan ook aan en komt er een nieuwe weg.



Huis op Zuid

Belangrijk onderdeel van het plan is het Huis op Zuid. In dit bouwproject komen een complex met een zwembad, sporthal, basisschool en 24 woningen in de vrije sector.



Verder zullen op het voormalige goederenrangeerterrein van de spoorwegen langs de Laan op Zuid honderd koopwoningen komen, Die huizen kunnen door de kopers zelf ontworpen worden. Naast en tegenover dit buurtje komen een kleine driehonderd duurdere huur- en koopwoningen.



Woontorens

De bouw start in verschillende fasen. De laatste woningen worden over drie jaar opgeleverd. Woensdag presenteert de gemeente Rotterdam nieuwe bouwplannen voor woontorens rond de Wijnhaven.