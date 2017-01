Een geheime brief in een spiegel

De geheime bergplaats van een brief die op 19 augustus 1943 geschreven is in het Duitse Duisburg, is pas onlangs ontdekt. De brief zit al die jaren verstopt in de panelen van een spiegel.

Een man uit Utrecht vindt de brief als hij de oude spiegel op Marktplaats wil zetten. Zijn vrouw heeft de spiegel ooit tijdens haar studie in Rotterdam op een rommelmarkt gekocht.De man ontdekt aan de achterkant van de spiegel een stukje papier. Het blijken velletjes van een brief te zijn. De velletjes papier zijn in redelijk goede staat.De brief is gedateerd op 19 augustus 1943 in Duisburg en geschreven door een Nederlandse vrouw aan haar ouders in Rotterdam. De brief en de spiegel zijn inmiddels opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam 40-45 NU Johan van der Hoeven van het museum: "Ze schrijft over haar man Heinz en duidelijk is dat het een geheime liefde betreft, een Nederlands meisje met een Duitse soldaat. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat de brief is verstopt in de spiegel."Het wordt niet duidelijk wie de schrijfster en haar ouders zijn, de namen worden niet genoemd. De vrouw schrijft dat ze verbaasd is dat in Duitsland veel op de bon is en luxe artikelen als kousen en handschoenen niet meer leverbaar zijn.Ook blijkt dat haar woning zoveel schade heeft opgelopen door geallieerde bombardementen dat zij moet verhuizen naar een appartement op de vijfde verdieping.Ze vraagt in de brief aan haar moeder of Rotterdam ook veel luchtalarm heeft. Tot slot doet ze de groeten aan haar familie en vraagt om kousen en handschoenen.Van der Hoeven: "Ze schrijft er zelfs bij: 'het liefst uit die winkel als je uit de Oude Binnenweg naar Brenninkmeijer loopt'. Dat zegt wel iets over het beeld dat zij heeft. Want ook Rotterdam is in 1943 weinig meer te krijgen".