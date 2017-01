Vuilnisman mag gevonden 15.000 euro niet houden

Een medewerker van de milieustraat in de Drechtsteden, die bij het uit elkaar halen van een printer een geldbedrag vond van ruim 15.000 euro, mag het geld niet houden. Hij moet het geld teruggeven aan zijn werkgever, HVC. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald.

De man uit Hendrik-Ido Ambacht deed de vondst, twee jaar geleden. Hij betaalde 3.000 euro aan een collega om zijn mond te houden. Korte tijd later biechtte hij het toch op bij zijn baas. Het geld teruggeven deed hij niet.



De rechter in Dordrecht zei later dat hij het geld mocht houden, maar daar is het gerechtshof het niet mee eens.



Volgens het hof is er sprake van puur toeval en had elke medewerker het geld kunnen vinden. Dat wil dus niet zeggen dat de medewerker recht heeft op het geldbedrag.